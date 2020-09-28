В Ривне под стенами ТИК устроили проплаченный митинг

В Ривне под стенами территориальной избирательной комиссии собрался митинг, чтобы помешать членам комиссии зарегистрировать партию "Ривне Вместе" для участия в местных выборах.

Об этом утром 28 сентября сообщили представители политсилы "Ривне Вместе". Они отметили, что это проплаченное собрание – дело рук оппонентов, которые не могут смириться с высокими рейтингами новой партии.

Также есть информация о возможном проведении не только митинга, но и силовых акций. Узнав об этом, политическая партия "Ривне Вместе" выступила с заявлением о том, что представители власти хотят воспользоваться несовершенством нового избирательного законодательства и различными способами пытаются не допустить к регистрации для участия в местных выборах новую политическую партию.

В "Ривне Вместе" объясняют, что все из-за конфликта, который имел место вечером 24 сентября, в последний день регистрации кандидатов. Тогда при подаче документов обнаружили технические описки и обратились с заявлением к членам ТИК, чтобы те вернули первый вариант. Однако из-за давления со стороны конкурентов "Ривне Вместе" члены комиссии не вернули его представителям партии, а положили в сейф. Тогда юрист политсилы подал новый пакет документов, уже отредактированный вариант, успев это сделать в установленный законодательством срок.

Представители "Ривне Вместе" убеждены, что их оппоненты действуют вопреки закону. Они считают, что это все делают за того, что в новой политической силе, согласно результатам соцопросов, рейтинги не хуже, чем в пропрезидентской партии, а законных методов для дискредитации конкурентов – не нашли.

Неравнодушные жители могут прийти под стены Ривненской ТИК (улица Шевченко, 45), чтобы поддержать "Ривне Вместе".