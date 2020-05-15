В России заявили, что Украина "выдавливает "Л/ДНР" из ТКГ

Глеб Иванов Политика 11:40, 15.05.2020 Обновлено: 12:57, 15.05.2020

Представитель России на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина отказалась от прямого диалога с террористами так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

Об этом он сказал по итогам видеоконференции ТКГ, которая состоялась накануне, 14 мая, пишет ТАСС.

"В нарушение комплекса мер по выполнению Минских соглашений, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска", – заявил представитель РФ.

Переговоры ТКГ по Донбасса
коллаж

По его словам, обстановка на заседании подгрупп ТКГ обострилась, поскольку новые члены украинской делегации отказались сотрудничать с оккупантами.

"Добавлю, что в последнее время представители Киева активно пытаются "выдавливать" представителей "ДНР" и "ЛНР" из рабочих групп и контактной группы", – сказал Грызлов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Политика

Смотрите также

Бокс: расписание и результаты главных боев 2020 года

Сивохо рассказал об обещанном "сюрпризе" от Зеленского

Саакашвили хочет расторгнуть соглашение Украины с МВФ

Денег на пенсии может не хватить: в Кабмине готовят реформу с двумя выплатами и новым взносом

Никакого кумовства? Более 30 "кварталовцев" за год попали в органы власти