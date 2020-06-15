В России увидели сигнал "партии войны" в партнерстве Украины с НАТО

В МИД России отреагировали на предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Там назвали этот шаг политическим сигналом "партии войны".

Кроме того, как пишет РИА Новости, замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко выразил мнение, что так Альянс якобы показал свою незаинтересованность в решении конфликта на Донбассе.

"Ситуация вполне определенная. Киев продолжает саботировать выполнение Минских договоренностей, продолжает войну на Донбассе против собственного народа, гибнут женщины и дети... А в это время НАТО принимает решение передвинуть Украину вверх по шкале партнеров и предоставили им статус партнера с расширенными возможностями", – возмутился дипломат страны-агрессора.

"Конечно, это политический сигнал "партии войны" в Киеве. Это первое. Второе – это абсолютно четкий сигнал того, что НАТО не заинтересован в разрешении "внутриукраинского" конфликта для того, чтобы обосновывать накачку восточного фланга Альянса и продолжать демонизировать Россию как главную угрозу Западу", – высказался Грушко.

Также он выразил мнение, что прогресс Украины во взаимоотношениях с НАТО говорит о том, что Альянс якобы так и не приспособился к новым условиям безопасности и чувствует себя "комфортно", только когда есть большой противник.

"Это чрезвычайно опасный путь. Если страны НАТО будут продолжать по нему следовать, как они делают сейчас, это перечеркивает сами надежды на формирование единого пространства безопасности на основе принципа неделимости безопасности, когда никто не укрепляет собственную безопасность за счет безопасности других и других принципов, которые являются фундаментальными для построения подлинно коллективной системы безопасности", – ультимативно резюмировал замглавы МИД РФ.

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