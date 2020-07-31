В России "уличили" Польшу в желании выйти к Черному морю с помощью Украины
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал создание Польшей, Литвой и Украиной "Люблинского треугольника".
Как написал он в Twitter, Варшава таким образом стремится выйти к Черном морю.
"C помощью "Люблинского треугольника" с участием Литвы и Украины, Польша намерена выйти к Черному морю. Старая мечта польской элиты времен Пилсудского – "Польша от моря до моря", – отметил Пушков.
По его словам, политика Юзефа Пилсудского привела к трагедии для Польши.
"Ее нынешний интерес к Черному морю отдает фарсом", – добавил сенатор.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июля Польша, Литва и Украина создали новый формат трехстороннего сотрудничества – "Люблинский треугольник".