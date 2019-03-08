В России собрались предать анафеме Порошенко и Епифания

РПЦ призвали предать анафеме президента Украины Петра Порошенко, главу ПЦУ Епифания и Вселенского патриарха Варфоломея.

Как сообщил скандальный священник РПЦ, протоирей Всеволод Чаплин в своем Telegram-канале "Православная политика", об этом говорится в резолюции конференции православной общественности в Челябинске.

"Осуждаем беззаконное создание автокефальной Православной церкви Украины, представляющей из себя объединение раскольников. Просим РПЦ предать анафеме впавшего в раскол патриарха Варфоломея, как врага церкви, еретика и раскольника", — сказано в сообщении.

"По словам святых, грех раскола не смывается даже мученической кровью. Поэтому требуем предать анафеме главу Украины Петра Порошенко, позиционирующего себя православным христианином. Также настоятельно просим предать анафеме и главу новообразованного раскола митрополита Епифания", — требуется в "резолюции".

Епифаний, Порошенко и Варфоломей president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее Чаплин заявил, что бог якобы может уничтожить Украину и всех живущих в ней из-за создания автокефальной церкви.

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