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В России собрались предать анафеме Порошенко и Епифания

9.4тЧитать материал на украинском

РПЦ призвали предать анафеме президента Украины Петра Порошенко, главу ПЦУ Епифания и Вселенского патриарха Варфоломея.

Как сообщил скандальный священник РПЦ, протоирей Всеволод Чаплин в своем Telegram-канале "Православная политика", об этом говорится в резолюции конференции православной общественности в Челябинске.

"Осуждаем беззаконное создание автокефальной Православной церкви Украины, представляющей из себя объединение раскольников. Просим РПЦ предать анафеме впавшего в раскол патриарха Варфоломея, как врага церкви, еретика и раскольника", — сказано в сообщении.

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"По словам святых, грех раскола не смывается даже мученической кровью. Поэтому требуем предать анафеме главу Украины Петра Порошенко, позиционирующего себя православным христианином. Также настоятельно просим предать анафеме и главу новообразованного раскола митрополита Епифания", — требуется в "резолюции".

Епифаний, Порошенко и Варфоломей

Епифаний, Порошенко и Варфоломей

president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее Чаплин заявил, что бог якобы может уничтожить Украину и всех живущих в ней из-за создания автокефальной церкви.

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Персоны
Всеволод ЧаплинМитрополит ЕпифанийМарина ПорошенкоПатриарх Варфоломей
Место
Россия
Теги
ПЦУКонстантинопольский патриархат
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Комментарии
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Скрепососно
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
До такого дебілізму могли додуматись тільки расіянє.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
в рашке маразм крепчал...) вообще ё-бу дались...
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