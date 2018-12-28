Марионетки Кремля рассказали, зачем отгородили украденный Крым забором

В оккупированном Россией Крыму построили заграждение на севере от Украины, чтобы якобы защитить население от украинской власти и "возможных провокаций от неадекватных радикалов".

Такую отмазку придумал "первый вице-спикер" крымского парламента Ефим Фикс. В интервью "РИА Новости" он заявил, что забор должен сделать полуостров более безопасным.

"Это заграждение необходимо Крыму, чтобы защитить местное население от сумасшедших выходок нынешней украинской власти, от которой все можно ожидать, и предупредить возможные провокации. Даже, если эти провокации не будут исходить от власти, то это могут сделать неадекватные радикалы", — прокомментировал Фикс.

Забор на северной границу оккупированного Крыма Пресс-служба крымского "погрануправления ФСБ РФ"

Российский депутат от крымского региона Михаил Шеремет добавил, что это была якобы вынужденная мера для защиты Крыма от "диверсантов и контрабандистов".

В издании отметили, что такие же системы охраны границы применяются на севере России и на Дальнем Востоке, "а также в районах с наиболее острой обстановкой".

Длина забора на границе с материковой Украиной составляет более 60 километров. На рубеже находятся несколько сотен датчиков различного типа действия для контроля. Также на границе установили два сигнализационных комплекса с вибрационными и радиолучевыми датчиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина вводит санкции против археологов, которые незаконно проводили раскопки на территории оккупированного Крыма. Они начали свою работу во время масштабных строительных работ оккупантов, которые были связаны со строительством моста через Керченский пролив, прокладкой трубопроводов и энергомоста, а также сооружением трассы "Таврида".

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