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В России рассказали, когда Кремль вернет Крым и Донбасс

4.2тЧитать материал на украинском

Российская Федерация решится на деоккупацию Донбасса и возвращение Крыма под контроль Украины.

Такое мнение высказал российский социолог Игорь Эйдман в интервью "Фактам", отметив, что это случится после смены правящей верхушки в РФ.

"Будущее руководство России, скорее всего, отдаст Крым. Любой более-менее вменяемый правитель, придя на смену Путину, будет вынужден разгребать то, что натворил предшественник, прежде всего конфликт с Западом, и постарается, чтобы Россию воспринимали там как нормальное демократическое государство. А это невозможно без ликвидации жуткой истории с аннексией Крыма", — сказал он.

Иллюстрация

Иллюстрация

Крым.Реалии

Также социолог не сомневается, что в случае с оккупированным Донбассом вопрос решится еще легче, чем с Крымом, поскольку "патриотическая паранойя" в России сходит на нет.

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"Если бы завтра Путин улетел в космос, на Луну, то через несколько месяцев любой его преемник вывел бы войска с Донбасса. Потому что это настолько абсурдная история… Никаких рациональных причин России там торчать нет. Одни убытки и проблемы. И, естественно, без Путина войска вывели бы довольно быстро", — объяснил Эйдман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" оккупированного Крыма обратились к России с просьбой увеличить финансирование примерно на 200 млрд рублей (82,6 млрд гривен).

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Игорь Эйдман
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Опарыш Эйдман давно живет в Германии, так что это не "в России рассказали".Опарыш Эйдман никакого отношения к власти в РФ не имеет, его точку зрения в России поддерживает меньшинство-такие же опарыши
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"прежде всего конфликт с Западом" данный конфликт всё больше становится проблемой самого Запада, нежели России. Гегемон США издыхает, а его потуги сдержать своё ослабление всё сильнее настраивают другие страны против него, идёт изменение мира с зарождением новых центров, одним из которых будет Россия. А вот "чтобы Россию воспринимали там как нормальное демократическое государство" мы уже проходили в 90-х, хватит! И окорочка у нас свои есть!
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вованов вован
вованов вован
В России? Насколько я знаю, этот иудей уже лет как 8 из Германии не вылезает.
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