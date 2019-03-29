В России рассказали, когда Кремль вернет Крым и Донбасс

Российская Федерация решится на деоккупацию Донбасса и возвращение Крыма под контроль Украины.

Такое мнение высказал российский социолог Игорь Эйдман в интервью "Фактам", отметив, что это случится после смены правящей верхушки в РФ.

"Будущее руководство России, скорее всего, отдаст Крым. Любой более-менее вменяемый правитель, придя на смену Путину, будет вынужден разгребать то, что натворил предшественник, прежде всего конфликт с Западом, и постарается, чтобы Россию воспринимали там как нормальное демократическое государство. А это невозможно без ликвидации жуткой истории с аннексией Крыма", — сказал он.

Иллюстрация Крым.Реалии

Также социолог не сомневается, что в случае с оккупированным Донбассом вопрос решится еще легче, чем с Крымом, поскольку "патриотическая паранойя" в России сходит на нет.

"Если бы завтра Путин улетел в космос, на Луну, то через несколько месяцев любой его преемник вывел бы войска с Донбасса. Потому что это настолько абсурдная история… Никаких рациональных причин России там торчать нет. Одни убытки и проблемы. И, естественно, без Путина войска вывели бы довольно быстро", — объяснил Эйдман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" оккупированного Крыма обратились к России с просьбой увеличить финансирование примерно на 200 млрд рублей (82,6 млрд гривен).

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