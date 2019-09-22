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22 сентября • обновлено в 09:51
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В России рассекретили документы о захвате Эстонии войсками СССР

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Министерство обороны Российской федерации рассекретило документы о вводе войск СССР в Таллин в 1944 году для освобождении столицы Эстонии от войск Третьего рейха и последующей оккупации.

Об этом сообщается на специальном сайте оборонного ведомства РФ, который был создан к 75-й годовщине освобождения эстонской столицы.

Памятник жертвам репрессий СССР

Памятник жертвам репрессий СССР

svoboda.org

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В документах указывается время ввода войск Красной армии в столицу Эстонии и раскрываются детали первых минут освобождения города, также рассказывается о встрече военнослужащих и жителей.

Отмечается, что жители якобы "радушно встречали бойцов и офицеров, угощая их медом, молоком и овощами".

Стоит отметить, что эта информация противоречит открытым данным о репрессиях СССР в Эстонии:

"Установление Советской власти в Эстонии сопровождалось массовыми репрессиями. До лета 1941 года были арестованы и большей частью высланы в советские тюрьмы и лагеря около 9400 человек. Из числа арестованных в 1940 году, по крайней мере 250 человек были казнены, а по меньшей мере 500 — умерли в заключении; из арестованных в 1941 году более 1600 были казнены, и почти 4000 умерли в заключении", - говорится в исторически сводках Эстонского института.

Также в архивных документах описываются убийства эстонцев войсками Третьего рейха.

К примеру, во время продвижения Красной армии к лагерю Клоога гитлеровцы казнили почти всех узников лагеря; по заявлениям уцелевших, они сожгли и расстреляли до трех тысяч человек, среди которых были женщины и дети.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как об информационной войне ХХ века, в рамках которой в СССР глушили радиосигналы запада

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Место
Эстония Таллин
Тег
СССР
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
"Ввод советских войск" именно такими терминами и фальсифицируют историю и принижают значение и роль СССР в разгроме фашизма
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