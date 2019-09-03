В России придумали новую схему обмена пленными с Украиной

При обмене украинских пленных на российских может быть использована новая схема, при которой осужденные вернутся на родину с копиями их уголовных дел, а за преступления их осудят заочно.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники. Произойдет это после президентских указов об их помиловании.

По данным источника СМИ, проблемы возникли из-за того, что стороны не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу заключенных. Как стало известно, статус подследственных, по некоторым данным, стороны обсуждают до сих пор.

24 украинских моряка могут покинуть "Лефортово" не со своим делом, а с его заверенной нотариусом копией. Это связано с непризнанием уголовного преследования моряков украинскими властями.

Получив копию, а не подлинное дело, правоохранительным органам Украины не нужно будет прекращать уголовное преследование своих же граждан. При этом ФСБ сохранит оригиналы дел незаконно задержанных украинских моряков.

Обмен пленными Газета "День"

Как сообщал OBOZREVATEL, между Украиной и Россией продолжается переговорный процесс касательно обмена пленными.

Офис президента Украины официально заявил, что информация о его завершении не соответствует действительности. Сообщения обактивизации обменного процесса начали появляться в разных источниках вечером 29 августа.

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