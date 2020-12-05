В России понимают, почему Путин наказал Украину Крымом, – Зубов

Люди в России понимают, что оккупацией Крыма Владимир Путин "наказал" Украину за то, что она без его участия решила сменить власть и установить новый курс внешней политики.

Об этом в эфире программы "Всьо по бєспрєдєлу" на телеканале "Апостроф TV" рассказал российский историк и общественный деятель Андрей Зубов

"Все прекрасно понимают, что Украина была наказана Путиным за то, что она без него решила сменить власть, прогнать милого его сердцу Януковича и установить свой режим", – сказал историк.

Если бы на месте Петра Порошенко оказался другой лидер, "ориентированный всецело на Америку и Европу, а не на Путина", российский президент точно так же бы "возненавидел Украину", считает Андрей Зубов.

По его словам, в 2014 году Украина "уплывала" из рук Путина и он решил ее вернуть под свое влияние. Таким образом, оккупация Крыма стала наказанием для Украины и в России это хорошо понимают.

"Кто-то скажет, что это все НАТО, но это чепуха. Эстония – это тоже НАТО, и она стоит в 100 километрах от Петербурга, но никто не завоевывает Эстонию. Поэтому все понимают, что история о том, что в Крыму могла быть база НАТО – это несерьезно", – отметил Зубов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в небо над оккупированным Крымом волонтеры запустили 20-метровый флаг Украины. Акцию посвятили Дню вооруженных сил Украины.