В России подтвердили подготовку к "нормандской встрече" в Париже.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина подтвердил информацию о том, что встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки" готовится.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом Песков рассказал во время встречи с журналистами. Вместе с тем дату возможной встречи представитель Кремля не назвал.

"Я не знаю, договорились ли по окончательной дате или нет. Знаю, что действительно подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись", – сказал Песков.

Он отметил, что повестка встречи предсказуема и будет посвящена ходу реализации ранее достигнутых договоренностей.

Отметим, переговоры в "нормандском формате" по урегулированию на Донбассе ведут Украина, Германия, Франция и Россия.

Напомним, ранее в комментарии OBOZREVATEL Сергей Гармаш, привлеченный к работе Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) украинской стороной в качестве представителя ОРДО, сообщил, что встреча советников в рамках Нормандского формата для переговоров по Донбассу может состояться 28 августа.

По его словам, участие в этом заседании с украинской стороны примет глава Офиса президента Андрей Ермак, а со стороны РФ – заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак направил письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины (в частности, главе Офиса президента Андрею Ермаку), в котором заявил о бессмысленности переговоров по Донбассу на уровне советников и предложил отказаться от них.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал это письмо "тонкой политической игрой", с помощью которой Россия пытается усилить свои позиции, а также перехватить инициативу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что минский процесс не сможет функционировать без встреч в "нормандском формате".

Позднее у президента РФ Владимира Путина объяснились по поводу письма Козака.

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