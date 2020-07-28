В России отреагировали на выход Кучмы из ТКГ по Донбассу

Представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов выразил недовольство уходом из ТКГ главы украинской делегации Леонида Кучмы.

Об этом он заявил журналистам 28 июля, передают РИА Новости. По словам Грызлова, участие Кучмы якобы помогало "избежать эскалации" на Донбассе.

"Политический опыт и личный авторитет Леонида Кучмы были одними из тех факторов, которые сдерживали активность киевской "партии войны" и в ряде случаев помогли избежать эскалации обстановки в Донбассе. Когда после смены власти на Украине Леонид Кучма вернулся в состав контактной группы, это было позитивно воспринято представителями Донецка и Луганска", – сказал Грызлов.

Он добавил, что именно подпись Кучмы от имени Украины стоит под минскими соглашениями, а "инфраструктура переговорного процесса между Киевом и Донбассом создавалась и развивалась при его непосредственном участии".

В свою очередь участник политической подгруппы в ТКГ Сергей Гармаш считает, что теперь может произойти замена руководства и в составе российской делегации.

"Сейчас, возможно, захочет уйти и Грызлов. Не исключено, ему не дадут это сделать, но он точно захочет. Мы-то знаем самомнение российский представителей. Грызлов в прошлом председатель Госдумы РФ, ему будет тяжело разговаривать с (министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем) Резниковым. Тем более Грызлов неоднократно высказывал свое не очень хорошее отношение к Резникову", – сказал он "Гордону".

Гармаш считает, что любое обновление пойдет ТКГ на пользу.

Как сообщал OBOZREVATEL, второй президент Украины Леонид Кучма сложил свои полномочия главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.