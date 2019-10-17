"Ориентируемся на Зеленского": в России отказались от роспуска "Л/ДНР"

В России заявили, что требование украинской стороны на мирных переговорах в Минске о роспуске "Л/ДНР" якобы подрывает процесс консолидации украинцев и выполнения договоренностей.

Об этом в ходе брифинга в четверг, 17 октября, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "Интерфакс".

Она утверждает, что подобные заявления "наносят удар по первичной задаче: реализации Минских договоренностей и создании, по крайней мере, приближении к созданию обновленной атмосферы доверия между людьми, которые проживают на территории Украины, в разных регионах, имеют разные взгляды на будущее украинского общества".

Иллюстрация. "Л/ДНР" ДонПресс

В Москве, по ее словам, не рассматривают это требование как консолидированную позицию Киева, так как ориентируется на слова президента Украины Владимира Зеленского.

"Согласно международно-правовой системе, которую пока еще, хотя расшатывают, но еще не развалили до конца, нужно ориентироваться на заявления главы государства, представителей исполнительной власти, в зависимости от политической системы в том или ином случае, от заявлений главы государства и людей, которые уполномочены, в частности, решать вопросы внешней политики, выступать с соответствующими заявлениями, участвовать в переговорных процессах", – сказала Захарова.

Она назвала неблагодарным делом реагировать на каждое заявление, "которое раздается из Рады, со стороны пресс-секретарей бывших президентов или действующих политиков из различных ветвей власти".

"В общем-то вся практика, по крайней мере последних столетий, говорит о том, что сначала в стране принимается консолидированная позиция по международным вопросам, потом она реализуется через соответствующие институты", – добавила Захарова.

Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Совете Федерации гневно отреагировали на требование Украины распустить "Л/ДНР".

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