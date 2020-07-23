В России объявили местные выборы в Украине "выходом из минских соглашений"

Постановление Верховной Рады Украины о назначении местных выборов на октябрь 2020 года можно трактовать как фактический выход из минских соглашений.

Об этом в четверг, 23 июля, на брифинге заявила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она назвала решение Верховной Рады Украины противоречащим комплексу согласованных мер по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Данная ситуация не может не беспокоить, мы требуем от украинской стороны четких разъяснений по данному вопросу", – сказала Захарова.

Однако она отметила позитивные подвижки в выполнении решений парижского саммита 2019 года в "нормандском формате". По словам дипломата, договоренность контактной группы о дополнительных мерах усиления режима тишины ожидает подписания.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. За соответствующий проект постановления 15 июля проголосовали 326 народных депутатов.