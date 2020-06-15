В России обиделись на "приветы" СБУ возле зданий их консульств в Украине

Посольство России в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины из-за билбордов и мурала СБУ, которые были размещены возле консульств РФ в нескольких городах.

Как сообщает ТАСС, Министерство иностранных дел РФ разослало в СМИ комментарий, в котором заявило, что патриотические муралы якобы нарушают международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования дипломатических учреждений.

"При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания. "Креативность" проявил и департамент контрразведки Службы безопасности Украины, разместивший свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове", – пояснили в российском дипведомстве.

Они также отметили, что подобные действия "нарушают спокойствие и оскорбляют достоинство" дипломатов.

Министерство иностранных дел РФ МИД РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, в канун Дня России перед дипломатическими ведомствами страны-агрессора появились муралы и биллборды с эмблемой контрразведки СБУ. Их заметили возле консульств РФ во Львове, Одессе и Харькове, а также у российского посольства в Киеве.