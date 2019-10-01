В России назвали главное условие помощи США Украине

Российский политик Леонид Гозман заявил о том, что помощь США Украине во многом будет зависеть от действий украинского правительства.

"Есть очень важный момент – чтобы вы предъявляли успехи, success stories", – сказал он в интервью OBOZREVATEL.

В контексте отставки спецпредставителя США в Украине Курта Волкера он заметил: "Конечно, фигура представителя США крайне важна, но, прежде всего, важна позиция его работодателя – президента".

"Что касается позиции Трампа, то, думаю, он понимает, что мир на условиях Путина не выгоден западному сообществу, в том числе Соединенным Штатам. Поэтому я думаю, что эта позиция останется", – сказал политик.

Президент Зеленский выступает в Генеральной ассамблее ООН Официальный сайт президента Украины

Он назвал и другие факторы, определяющие поддержку Украины Западом. Один из них – "образ этой войны в глазах американской элиты". "Здесь важно донести до них, насколько агрессивна Россия. Ваши представители и сочувствующие вам люди это делают – о преступлениях и нарушениях с нашей стороны они рассказывают американскому обществу", – признал Гозман.

Еще один важный фактор, по его мнению, заключается в успехах Украины, в частности, в борьбе с коррупцией.

"Я знаю, что претензии к президенту Петру Порошенко во многом были связаны с тем, что он недостаточно боролся с коррупцией. Звучали обвинения и в его личной коррумпированности. Вполне возможно, что это неправда, и я хотел бы верить, что это неправда. Но perception is reality, "восприятие – это реальность". Поэтому крайне важно, сможет ли президент Зеленский убедить американское общество, американские элиты в том, что он двигается в правильном направлении, что он действительно делает для этого всё", – подчеркнул политик.

"Если этот образ возникнет, то вам будут помогать вне зависимости от того, кого назначат представителем Соединенных Штатов. На самом деле, будут или не будут вам помогать США, во многом зависит от правительства Украины", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, 27 сентября, после обнародования стенограммы разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, Курт Волкер заявил о своей отставке. Решение об увольнении, по данным журналистов, политик принял потому, что стал одной из ключевых персон в скандале вокруг жалобы разведчика на телефонный разговор Трампа и Зеленского.

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