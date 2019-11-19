В России назвали "абсолютно нерешаемый" вопрос нормандской встречи

Российский журналист Игорь Яковенко убежден, что "абсолютно нерешаемый" вопрос, который будет обсуждаться на нормандском саммите – это вопрос интеграции оккупированных территорий Донбасса в Украину.

"Будет имитация обсуждения этого вопроса, но всерьез это никто обсуждать не будет", – сказал он OBOZREVATEL.

"И украинская, и российская сторона понимают, что пока Путин в Кремле, это абсолютно невозможно", – заметил он. "Серьезных решений там добиться будет невозможно, потому что любые серьезные решения противоречат интересам Кремля", – добавил журналист.

Вопрос реинтеграции Донбасса в Украину является "нерешаемым", убежден журналист

По его мнению, самым сложным вопросом, "который предусматривается в формуле Штайнмайера", являются выборы на оккупированной территории. "Я полагаю, что провести выборы абсолютно невозможно так, чтобы их признала Украина и чтобы это было допущено Кремлем", – сказал Яковенко.

Журналист заметил, что формула Штайнмайера "на самом деле это формула Путина". "Штайнмайер – это псевдоним Путина".

Яковенко заявил: "Совершенно очевидно, что выборы могут проходить только в ситуации, когда их контролируют законные власти Украины. А этого Путин, конечно же, никогда не допустит. Это будет означать, что должен быть контроль над границей, должен быть контроль над избирательным процессом, что при Путине абсолютно невозможно".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в России не подтвердили встречу в нормандском формате, которая по предварительной договоренности должна была состояться 9 декабря 2019 года в Париже. 18 ноября помощник президента России сообщил о том, что в Кремле все же готовятся к встрече в указанную дату.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.