В родном городе Зеленского упал уровень доверия к 'слугам' – опрос

Уровень поддержки партии "Слуга народа" в родном городе президента Украины Владимира Зеленского – Кривом Роге составил чуть больше 23%.

Об этом говорят данные соцопроса группы "Рейтинг", который был проведен 8-9 октября. Журналист Денис Казанский отметил, что на парламентских выборах 2019 года "слуги" получили в Кривом Роге около 60% голосов.

Данные опроса указали на то, что в рейтинге в городской совет Кривого Рога лидирует партия "Блок Вилкула Украинская перспектива" с рейтингом 33,8%. Далее идет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 23,2%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,3%, партия Шария – 8,2%, "Европейская солидарность" – 7,3%, "Сила людей" – 6,1%,"Батькивщина" – 4,7%,"Пропозиция" – 4,2%. Не определились с выбором около 23%.

Среди кандидатов в мэры лидирует текущий глава города Юрий Вилкул: 40,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. 29,0% готовы поддержать Дмитрия Шевчика (Слуга народа), 10,1% – Константина Павлова (ОПЗЖ), 7,2% – Юрия Ярового (Евросолидарность), 5,5% – Юрия Милобога (Сила людей). Не определились, за кого голосовать, около 20% опрошенных.

Добавим, что опрос показал, что 72% горожан обязательно примут участие в местных выборах, еще около 20% – колеблются участвовать, 8% – маловероятно, что будут голосовать.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам опросов среди украинцев на местных выборах условный 5% барьер преодолевают пять партий.