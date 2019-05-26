В Ривне подростков задержали за протест против Зеленского: в Раде отреагировали

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко возмущена задержанием двух молодых людей, которые вышли на митинг за импичмент президента Владимира Зеленского.

На своей странице в Facebook она написала, что собирается направить по этому поводу запрос в Национальную полицию.

"Выражаю возмущение задержанием двух несовершеннолетних в Ривне. Готовлю запрос в Нацполицию", - сообщила Геращенко.

"Напомню, 5 предыдущих лет Банковую, ВР, КМ, обладминистрации чуть ли не ежедневно пикетировали, объявляли голодовки, разбивали палатки, устанавливали унитазы, развешивали трусы, забрасывали игрушечными свиньями, и это иногда бывали довольно агрессивные, а не тихие акции. По-разному вели себя митингующие, это была демократия", - отметила она.

По информации UA: Рівне, в субботу, 25 мая, 20-ти и 16-летние жители Ровно проводили в центре города митинг несанкционированно.

"Поэтому работники полиции составили на юношу и девушку в присутствии матери админпротоколы по ст. 185-1 КУоАП (нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций). Кроме того, поскольку правонарушительница несовершеннолетняя, на ее мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей по ст.184 КУпАП", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

В полиции же заявили, что задержание не было, а посещение отделения полиции состоялось для составления админматериалов.

"Девушку и молодого человека не задерживали, а пригласили в подразделение для составления материалов об административном правонарушении. Мы вынуждены были реагировать на правонарушения", - заявил начальник Ровенского горотдела полиции Василий Зелинский.

Как заявила сама участница митинга, Дарья Коцюруба, "главный (в полиции - ред.) пришел и сказал мне, что я все-таки задержана, они кричали на меня, давили, несколько раз говорили мне, что я испортила им день".

Адвокат Александр Бражников отметил, что в случае, если признаки общественного мероприятия-акции отвечали митинга, то составления протокола за нарушение порядка его проведения выглядит вполне обоснованным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине началась борьба петиций за и против оставки относительно Зеленского: некоторые украинцы потребовали отставки президента, после чего начался сбор подписей в его поддержку.

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