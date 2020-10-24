В Ривне подожгли автомобиль кандидата в депутаты облсовета. Фото

В ночь на субботу, 24 октября, в Ривне подожгли автомобиль Mercedes CLS 350 44-летнего директора коммунального предприятия и кандидата в депутаты областного совета.

Как сообщается на сайте управления Национальной полиции в Ривненской области, автомобиль был припаркован во дворе многоэтажки по месту жительства владельца.

Огнем уничтожен бампер и моторный отсек автомобиля (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

С места происшествия криминалисты изъяли пластмассовую емкость с остатками горюче-смазочных материалов.

Следователи Ривненского отдела полиции начали досудебное расследование по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

По данным местных СМИ, автомобиль принадлежит кандидату №1 в облсовет от "Слуги народа", руководителю "Ривнеоблводоканала" Андрею Караушу.

Mercedes CLS 350 2012 года выпуска директор коммунального предприятия приобрел в 2018 году. Согласно данным декларации, обошлось транспортное средство Караушу в почти 800 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве также сожгли авто кандидату в депутаты от "Слуги народа".