В разведке сказали, что сдерживает Россию от военного наступления на Украину. Фото 24tv.ua.

Россию сдерживают от проведения наступательной силовой операции сдерживают несколько факторов.

Об этом написал на ZN.UA глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк. Он уточнил, что, в частности, речь идет о падении цен на нефть, ситуации с пандемией, а также местные выборы в России в сентябре.

"Принятие стратегического решения о проведении в той или иной форме наступательной силовой операции против Украины (в частности в районе Северо-Крымского канала) ограничивают следующие факторы:

падение цен на мировых рынках нефти и газа и уменьшение поступлений в российский бюджет;

надежды Москвы использовать COVID-19 для перезагрузки отношений с Западом;

приближение местных выборов в Украине и надежды Москвы усилить присутствие пророссийских сил в украинском политикуме;

отвлечение ресурсов на турецко-российское противостояние в Сирии и Ливии, а также опосредованно в рамках армяно-азербайджанского конфликта;

местные выборы в РФ в сентябре 2020 г. при падении рейтинга доверия к Путину до 23% и росте протестной активности", – отметил Кондратюк.

Также он считает, что еще двумя факторами являются грядущие выборы в США и развитие переговоров по Донбассу.

"От приказа о наступлении Кремль удерживают также перипетии предвыборной ситуации в США и развитие переговорного процесса по урегулированию ситуации на Востоке Украины в минском и нормандском форматах. Но объединение концентрации внимания Соединенных Штатов исключительно на своих внутренних проблемах с ходом переговорного процесса "не по российскому сценарию" существенно повышает готовность Москвы в который раз пересечь "красную линию". По нашим оценкам, комплексное влияние этих факторов делает для Кремля несвоевременным сценарий военной агрессии против Украины осенью 2020 года", – резюмировал глава разведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк считает, что сценарием российский учений "Кавказ-2020" может быть использование войск для решения вопроса с водоснабжением во временно оккупированном Крыму.