Военные России зашли в Беларусь, для Украины возможна угроза с севера – разведка

В украинской разведке заявили, что не фиксируют движения российской техники вдоль украинско-белорусской границы.

В случае значительного обострения ситуации на территории Беларуси украинская разведка не исключает возможности возникновения угрозы для нашего государства с севера.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Андрей Черняк.

Он объясняет, что в настоящее время серьезного наращивания военного присутствия РФ на территории Беларуси нет, однако ее отдельные подразделения находятся в стране.

"Вооруженные силы РФ осуществляют подготовку к проведению стратегических учений "Кавказ 2020". Поэтому отдельные подразделения и военнослужащие России находятся на территории Беларуси в рамках плановых мероприятий боевой подготовки", – рассказал Черняк.

По состоянию на 27 августа, разведка оценивает вероятность провокаций на белорусском участке границы Украины как низкую.

"Однако, в случае значительного обострения ситуации на территории Беларуси, не исключается возникновение дополнительных угроз для Украины с северного направления", – добавил он.

"При активном вмешательстве России во внутренние дела Беларуси и попытке использования Кремлем кризиса в Минске для реализации планов по поглощению белорусского государства РФ может значительно усилить свое военное присутствие и использовать белорусскую территорию и ресурсы для расширения масштабной вооруженной агрессии против нашего государства", – отметил Черняк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Беларусь зашли подразделения, вооружение и военная техника Западного военного округа Вооруженных сил РФ.

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