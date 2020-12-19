В разгар коронавируса вы думаете про дороги...
Долго думал.
Что сказать премьер-министру моей страны, если вдруг увижу его.
Господин Шмыгаль!
У вас есть все для успеха.
У вас есть все для реформ.
У вас есть все для достижений.
До сих пор.
За вами большинство в Парламенте.
За вами большинство в комитетах.
За вами Кабмин.
За вами силовой блок.
За вами губернаторы.
За вами лояльные олигархи.
За вами президент.
Уже 10 месяцев.
Такой власти, такого единства и такого кредита доверия не было практически ни у кого до вас.
Но.
Нет успеха.
Нет реформ.
Нет достижений.
На марше.
Парад глупых заявлений, глупых назначений, глупых обещаний.
Прожигание времени, надежд и денег.
В разгар коронавируса.
Вы думаете про дороги, тратите на дороги и пиариться лишь на дорогах.
Запомните.
Дороги ремонтировали до вас.
Дороги ремонтируете вы.
Дороги будут ремонтировать после вас.
Дороги.
Это не реформа, не успех и не достижение. Этим никого не удивить и ради этого не становятся президентами и премьерами страны.
В нашей стране.
Дороги, зачастую ведут к коррупции, а не в Википедию.
Реформа.
Вам нужна одна абсолютно конкретна реформа.
Медицина.
Могла и должна была бы стать вашим настоящим большим успехом.
Реформа, которая сможет изменить к лучшему течение жизни конкретной отрасли и конкретных людей - пациентов и врачей.
Увидел. Сказал.
В ответ.
Он назвал отъезд украинских врачей из Украины не патриотичным шагом и с гордостью сообщил, что украинский врач теперь будет получать от 9’500 гривен в месяц.
К сожалению.
Он так ничего и не понял...
Следующий.