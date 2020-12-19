Долго думал.

Что сказать премьер-министру моей страны, если вдруг увижу его.

Господин Шмыгаль!

У вас есть все для успеха.

У вас есть все для реформ.

У вас есть все для достижений.

До сих пор.

За вами большинство в Парламенте.

За вами большинство в комитетах.

За вами Кабмин.

За вами силовой блок.

За вами губернаторы.

За вами лояльные олигархи.

За вами президент.

Уже 10 месяцев.

Такой власти, такого единства и такого кредита доверия не было практически ни у кого до вас.

Но.

Нет успеха.

Нет реформ.

Нет достижений.

На марше.

Парад глупых заявлений, глупых назначений, глупых обещаний.

Прожигание времени, надежд и денег.

В разгар коронавируса.

Вы думаете про дороги, тратите на дороги и пиариться лишь на дорогах.

Запомните.

Дороги ремонтировали до вас.

Дороги ремонтируете вы.

Дороги будут ремонтировать после вас.

Дороги.

Это не реформа, не успех и не достижение. Этим никого не удивить и ради этого не становятся президентами и премьерами страны.

В нашей стране.

Дороги, зачастую ведут к коррупции, а не в Википедию.

Реформа.

Вам нужна одна абсолютно конкретна реформа.

Медицина.

Могла и должна была бы стать вашим настоящим большим успехом.

Реформа, которая сможет изменить к лучшему течение жизни конкретной отрасли и конкретных людей - пациентов и врачей.

Увидел. Сказал.

В ответ.

Он назвал отъезд украинских врачей из Украины не патриотичным шагом и с гордостью сообщил, что украинский врач теперь будет получать от 9’500 гривен в месяц.

К сожалению.

Он так ничего и не понял...

Следующий.

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