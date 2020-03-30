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30 марта • обновлено в 22:48
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В Раду заказали 100 пицц для "слуг народа"

1.3т
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В Верховную Раду заказали 100 пицц, чтобы накормить нардепов от фракции "Слуга народа" пока проходит внеочередное заседание парламента.

Скриншот соответствующего сообщения от главы фракции Давида Арахамия опубликован телеграм-канале "Темный рыцарь" (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

"Работаем за еду": в Раду заказали 100 пицц для "слуг народа"

"Заказываем 100 пицц. Будем ходить внизу и есть. Запись на еду через замглав. Работаем за еду", – сказано в нем.

"Работаем за еду": в Раду заказали 100 пицц для "слуг народа"

"Темный рыцарь"/Telegram

Позднее появилось фото пиццы, которую привезли, и она оказалась не той, которую обещал Арахамия.

Отмечается, что первой ест госохрана заместителя главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

"Работаем за еду": в Раду заказали 100 пицц для "слуг народа"

"Темный рыцарь"/Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 30 марта приняла ряд законов, а также рассмотрела вопросы увольнения и назначения министров здравоохранения и финансов.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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