"Работаем за еду": в Раду заказали 100 пицц для "слуг народа"

В Верховную Раду заказали 100 пицц, чтобы накормить нардепов от фракции "Слуга народа" пока проходит внеочередное заседание парламента.

Скриншот соответствующего сообщения от главы фракции Давида Арахамия опубликован телеграм-канале "Темный рыцарь" (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

"Заказываем 100 пицц. Будем ходить внизу и есть. Запись на еду через замглав. Работаем за еду", – сказано в нем.

"Темный рыцарь"/Telegram

Позднее появилось фото пиццы, которую привезли, и она оказалась не той, которую обещал Арахамия.

Отмечается, что первой ест госохрана заместителя главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

"Темный рыцарь"/Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 30 марта приняла ряд законов, а также рассмотрела вопросы увольнения и назначения министров здравоохранения и финансов.

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