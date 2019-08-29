В Раду внесли законопроект об импичменте президента

Верховная Рада Украины получила законопроект о процедуре импичмента президента. Документ был обозначен как неотложный.

Соответствующая информация появилась на сайте парламента 29 августа. Текст документа, по состоянию на 14:25, не опубликован.

Законопроект имеет название "Об особенной процедуре отстранения президента с поста (импичмент)" и был внесен Владимиром Зеленским.

Другой закон об импичменте рассматривался и был проголосован еще парламентом предыдущего созыва, однако президент его не подписал. Утверждение процедуры отстранения главы государства от своих обязанностей было одним из главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского.

Как писал OBOZREVATEL, 6 июня Верховна Рада приняла законопроект о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях с нормами об импичменте президента Украины.

За проект закона №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" во втором чтении и в целомпроголосовали 279 народных депутатов.

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