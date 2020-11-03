В Раду внесли законопроект об антикоррупционном законодательстве

Таша Адамович
Таша Адамович
Политика
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  • Ранее президент Зеленский инициировал законопроект об увольнении судей Конституционного суда

  • Он потребовал от нардепов поддержать его

  • Глава государства также призвал главу КСУ Александра Тупицкого подать в отставку.

Конституционный суд Украины

Группа народных депутатов во главе со спикером Дмитрием Разумковым внесла на рассмотрение парламента законопроект №4304 о восстановлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства.

Документ зарегистрирован на сайте ВРУ. Его инициаторами стали более 100 народных депутатов фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", групп "За майбутнє", "Довіра" и внефракционных.

Законопроект предусматривает возобновление действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины, которые ранее были признаны Конституционным судом Украины не соответствующими Основному закону страны.

В тексте законопроекта говорится, что он направлен на "устранение состояния правовой неопределенности в сфере предупреждения и борьбы с коррупцией, возникший в связи с решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года №13-р/2020 по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно конституционности отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции", Уголовного кодекса Украины, поскольку такое положение несовместимо с принципом верховенства права (ст.8 Конституции Украины)".

Главным комитетом для рассмотрения документа определен комитет по вопросам антикоррупционной политики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Конституционный суд "внепланово" приступил к рассмотрению представления 46 народных депутатов относительно конституционности открытия рынка земли. Повестку дня в работе инстанции изменили утром 2 ноября, согласно ей собрание судей было перенесено.

  • Вскоре судья Конституционного Суда Игорь Слиденко заверил, что Большая палата КСУ продолжит рассмотрение конституционного представления, суть которого сводится исключительно к толкованию положений Конституции – земли как основного национального богатства.

  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с коллегами пришли в Конституционный суд, чтобы поинтересоваться его "супертурборежимом" по рассмотрению вопросов реформы рынка земли.

  • Вскоре стало известно, что Большая палата Конституционного Суда Украины не принял решения по представлению относительно толкования норм Конституции о земле как основное национальное богатство.

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