В Раду внесли законопроект о восстановлении полномочий НАПК

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона, который должен восстановить полноценную работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Законопроект №4470 "О внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции" зарегистрирован 7 декабря, говорится на сайте парламента.

Авторы документа отметили, что новый закон должен снизить уровень коррупции в Украине и восстановить надлежащую деятельность НАПК. Также в законопроекте говорится о наделении агентства необходимыми полномочиями и правами для их реализации.

Кроме того, закон должен обеспечить дополнительные гарантии соблюдения гарантий независимости судей, судей Конституционного Суда Украины при реализации полномочий НАПК.

В тексте законопроекта указан порядок реагирования НАПКА на определение фактов коррупции. Помимо этого, прописан порядок установления некоторых особенностей такого реагирования со стороны НАПК в случае совершения соответствующих действий судьями или судьями КСУ.

В законопроекте предусмотрен открытый круглосуточный доступ к Единому реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Предложенный законопроект также предусматривает:

Порядок осуществления контроля и полной проверки деклараций и мониторинг образа жизни субъектов декларирования.

Вводит правовое регулирование особенностей урегулирования конфликта интересов в деятельности отдельных категорий лиц.

Устанавливаются особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей КСУ.

Правовое регулирование порядка осуществления некоторых дополнительных мер финансового контроля.

Обеспечение правового регулирования относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

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