В Раду внесли законопроект о восстановлении полномочий НАПК
В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона, который должен восстановить полноценную работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Законопроект №4470 "О внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции" зарегистрирован 7 декабря, говорится на сайте парламента.
Авторы документа отметили, что новый закон должен снизить уровень коррупции в Украине и восстановить надлежащую деятельность НАПК. Также в законопроекте говорится о наделении агентства необходимыми полномочиями и правами для их реализации.
Кроме того, закон должен обеспечить дополнительные гарантии соблюдения гарантий независимости судей, судей Конституционного Суда Украины при реализации полномочий НАПК.
В тексте законопроекта указан порядок реагирования НАПКА на определение фактов коррупции. Помимо этого, прописан порядок установления некоторых особенностей такого реагирования со стороны НАПК в случае совершения соответствующих действий судьями или судьями КСУ.
В законопроекте предусмотрен открытый круглосуточный доступ к Единому реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Предложенный законопроект также предусматривает:
Порядок осуществления контроля и полной проверки деклараций и мониторинг образа жизни субъектов декларирования.
Вводит правовое регулирование особенностей урегулирования конфликта интересов в деятельности отдельных категорий лиц.
Устанавливаются особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей КСУ.
Правовое регулирование порядка осуществления некоторых дополнительных мер финансового контроля.
Обеспечение правового регулирования относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК. Это решение дало начало конституционному кризису в Украине.
27 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду свой законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.
Позже глава НАПК Александр Новиков направил официальное письмо президенту Украины с просьбой наложить вето на законопроект 4460-д. Главной причиной просьбы стало отсутствие наказания в виде лишения свободы для тех, кто умышленно не подал декларацию или указал в ней неправдивые данные.
4 декабря Верховная Рада приняла компромиссный законопроект, которым восстанавливается ответственность за декларирование недостоверной информации.
Президенту Зеленскому передали на подпись принятый парламентом закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование и непредставление деклараций.