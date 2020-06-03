В Раду внесли постановления о новых министрах

В среду, 3 июня, в Верховную Раду внесли проекты постановлений о назначении новых министров Украины.

Список опубликован на сайте парламента. Всего внесено документы на трех человек.

Верховная Рада

Так, Кабмин внес проекты постановлений:

о назначении Романа Абрамовского на пост министра защиты окружающей среды и природных ресурсов;

Александра Ткаченко на пост министра культуры и информационной политики;

Ольги Стефанишиной на пост вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Также был внесен проект постановления об увольнения Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании фракции "Слуга народа" приняли ряд решений по кадровым перестановкам в Кабинете министров.