В Раду внесли постановления о новых министрах

Тимур Григоренко Политика 13:12, 3.06.2020 Обновлено: 14:23, 3.06.2020

В среду, 3 июня, в Верховную Раду внесли проекты постановлений о назначении новых министров Украины.

Список опубликован на сайте парламента. Всего внесено документы на трех человек.

Верховная Рада

Так, Кабмин внес проекты постановлений:

  • о назначении Романа Абрамовского на пост министра защиты окружающей среды и природных ресурсов;

  • Александра Ткаченко на пост министра культуры и информационной политики;

  • Ольги Стефанишиной на пост вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Также был внесен проект постановления об увольнения Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании фракции "Слуга народа" приняли ряд решений по кадровым перестановкам в Кабинете министров.

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