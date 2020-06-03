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3 июня • обновлено в 13:35
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В Раду внесли постановления о новых министрах

2.1т
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В среду, 3 июня, в Верховную Раду внесли проекты постановлений о назначении новых министров Украины.

Список опубликован на сайте парламента. Всего внесено документы на трех человек.

Верховная Рада

Верховная Рада

Так, Кабмин внес проекты постановлений:

  • О назначении Романа Абрамовского на пост министра защиты окружающей среды и природных ресурсов

  • Александра Ткаченко на пост министра культуры и информационной политики

  • Ольги Стефанишиной на пост вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Также был внесен проект постановления об увольнения Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

В Раду внесли постановления о новых министрах

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании фракции "Слуга народа" приняли ряд решений по кадровым перестановкам в Кабинете министров.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Вадим Пристайко Александр Ткаченко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Кабинет министров Украины
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