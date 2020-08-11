В Раду внесли постановление о непризнании выборов в Беларуси

Ольга Липич Политика 13:51, 11.08.2020

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде постановление о непризнании президентских выборов в Республике Беларусь.

Об этом Гончаренко сообщил на своем Telegram-канале. В качестве подтверждения, народный депутат привел карту проекта от аппарата Верховной Рады.

В документе также говорится о недопустимости насилия против мирных протестующих в Беларуси.

Telegram/ГОНЧАРЕНКО

"Друзья, мы с вами! Держим строй! Свобода близко!", – написал Гончаренко.

Telegram/ГОНЧАРЕНКО

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