В Раду внесли постановление о непризнании выборов в Беларуси
Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде постановление о непризнании президентских выборов в Республике Беларусь.
Об этом Гончаренко сообщил на своем Telegram-канале. В качестве подтверждения, народный депутат привел карту проекта от аппарата Верховной Рады.
В документе также говорится о недопустимости насилия против мирных протестующих в Беларуси.
"Друзья, мы с вами! Держим строй! Свобода близко!", – написал Гончаренко.
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