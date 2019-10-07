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7 октября • обновлено в 15:42
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В Раду внесли новый законопроект о прослушке и обысках у нардепов

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В Верховную Раду подали новый проект закона, который предусматривает прослушку и обыски у нардепов.

Законопроект был зарегистрирован 7 октября, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на слова главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Он предусматривает разрешение процедуры прослушки нардепов-фигурантов расследований без одобрения Радой.

"О сроках принятия данного законопроекта, который сегодня зарегистрирован в Верховной Раде. 1 января вступают в силу изменения в Конституцию. С этого момента с 1 января возникают все основания для признания неконституционными существующие нормы, и в УПК, и в законе "О статусе народного депутата". Поэтому срок для принятия данного законопроекта – фактически до 1 января 2020 года", – уточнили они.

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Этот документ должен быть рассмотрен комитетом, и после этого вынесен на голосование. По словам главы комитета Рады по антикоррупционной политике Галины Янченко, под законопроектом подписались 50 депутатов фракции "Слуга народа".

В Раду внесли новый законопроект о прослушке и обысках у нардепов

РБК-Украина

Как писал OBOZREVATEL, проект закона с пунктами о разрешении обысков и прослушки у нардепов рассматривали еще 4 октября, однако парламентарии своими правками исключили из него эти нормы. Таким образом, они так и не смогли окончательно снять с себя неприкосновенность.

Вместо этого они до конца 4 октября пообещали внести в Раду новый проект закона, который бы предусматривал эти процедуры.

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Персона
Денис Монастырский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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