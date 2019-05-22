В Раду внесли альтернативу закону Зеленского о выборах

Несколько народных депутатов Украины внесли в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины". Он является альтернативой документа, поданного президентом Владимиром Зеленским.

Проект указанного закона предусматривает выборы по открытым избирательным спискам. Как сообщается на сайте Верховной Рады, он зарегистрирован под номером 10319-1.

Авторами документа являются внефракционный народный депутат Борислав Розенблат и представители фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Соловей, Александр Жолобецкий и Сергей Хлань.

"Разработка и принятие проекта Закона Украины предусматривает введение новой для украинских общегосударственных выборов избирательной системы – пропорциональной избирательной системы с открытыми списками", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Верховная Рада

Его разработчики подчеркивают, что актуальность изменения избирательной системы со смешанной на пропорциональную с открытыми списками обусловлена ​​прежде всего необходимостью обеспечения украинских избирателей мерами воздействия на распределение мест в списке соответствующей политической силы. И, как следствие, – предоставлением права избирателям решения вопроса о том, кто персонально из данного списка попадет в парламент. Также по такой форме списков происходит не только соревнование между политическими партиями, а и перераспределение мест внутри списка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 мая Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть внесенный Зеленским законпроект об изменении избирательного законодательства.

Парламент зарегистрировал законопроект президента Украины.

Однако в итоге нардепы отказались рассматривать законопроект Зеленского. Его не включили в повестку дня. Следующее заседание Рады состоитс 28 мая.

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