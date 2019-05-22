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В Раду внесли альтернативу закону Зеленского о выборах

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Несколько народных депутатов Украины внесли в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины". Он является альтернативой документа, поданного президентом Владимиром Зеленским.

Проект указанного закона предусматривает выборы по открытым избирательным спискам. Как сообщается на сайте Верховной Рады, он зарегистрирован под номером 10319-1.

Авторами документа являются внефракционный народный депутат Борислав Розенблат и представители фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Соловей, Александр Жолобецкий и Сергей Хлань.

Верховная Рада

"Разработка и принятие проекта Закона Украины предусматривает введение новой для украинских общегосударственных выборов избирательной системы – пропорциональной избирательной системы с открытыми списками", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Верховная Рада

Верховная Рада

Его разработчики подчеркивают, что актуальность изменения избирательной системы со смешанной на пропорциональную с открытыми списками обусловлена ​​прежде всего необходимостью обеспечения украинских избирателей мерами воздействия на распределение мест в списке соответствующей политической силы. И, как следствие, – предоставлением права избирателям решения вопроса о том, кто персонально из данного списка попадет в парламент. Также по такой форме списков происходит не только соревнование между политическими партиями, а и перераспределение мест внутри списка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Шевченко Oлег
Шевченко Oлег
То есть эти пидарасы сами Раду не покинут - ну тогда прийдется их выносить
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