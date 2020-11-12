В Раду прошли бы четыре партии, "Слуга" лидирует с низким показателем – опрос

Президентская партия "Слуга народа" остается лидером в парламентском рейтинге по электоральным настроениями населения. Ее готовы поддержать 22,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

В общем, четыре партии прошли бы в Верховную Раду, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в начале ноября Социологической группой "Рейтинг".

На втором месте после монобольшинства – "Оппозиционная платформа – За жизнь", за которую высказались 17,1% респондентов, и "Европейская солидарность" – 15,4%.

Далее идут "Батьківщина" – 8,0%, "За будущее" – 4,5%, "Сила и честь" – 4,3%, Радикальная партия Ляшко – 4,3%, УДАР Виталия Кличко – 3,7%, "Голос" – 3,6%, "Свобода" – 3,5%, партия Шария – 3,4%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 3,1%. Тогда как рейтинг других политсил составляет менее 3%.

По данным социологов, "Слуга народа" продолжает сохранять сильные позиции в южных, а ОПЗЖ – в юго-восточных областях Украины. "Батьківщину" поддерживают в центрально-западных регионах, "Европейскую солидарность" в западных и в Киеве, "За будущее" – тоже в западных.

Также подчеркивается, что за ОПЗЖ, "ЕС", "Голос" и партию Шария чаще голосуют жители городов. А вот "Батьківщина", "За будущее" и Радикальная партия Ляшко высокую поддержку имеют среди жителей сельских территорий. При этом в "Слуги народа" электорат более-менее равномерно распределен по типу поселения.

Отмечается, что социологи опросили до 2000 граждан в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Соцопрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing, то есть телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Киевского международного института социологии (КМИС), если бы выборы президента Украины проходили в октябре, за Владимира Зеленского отдали бы голоса 33,3% тех, кто уже определился с выбором.