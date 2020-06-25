В Раду прошли бы четыре партии: появился новый опрос

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент уверенно прошли бы четыре партии.

Согласно результатам опроса, проведенного Центром социального мониторинга, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 30,5% тех, кто определился и будет голосовать.

При этом "Оппозиционную платформу – За жизнь" поддержали бы 18,6% определившихся, "Европейскую солидарность" – 12%, а "Батьківщину" – 9,7%.

"Сила и честь" и "Гражданская позиция" набрали бы 4,3% и 4,2% голосов соответственно, "Свобода" и "Радикальная партия Олега Ляшко" – по 3,2%, а "Голос" и "Партия Шария" – по 2,1%.

Испортили бы бюллетень 4,1% респондентов, не голосовали бы 9,5%, затруднились ответить 14,4%.

Если сравнивать эти данные с результатами выборов в июле 2019 года, то рейтинг "Слуги народа" снизился почти на 13%, ОПЗЖ – вырос на 5%, "ЕС" – на 4%, "Батьківщини" – на 1,5%.

В ходе опроса 10-19 июня методом личного интервью было опрошено 3037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма. Статистическая погрешность выборки – не более 1,9%.

smc.org.ua

smc.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно исследованию социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 17 по 21 января, в Раду проходили 5 партий.