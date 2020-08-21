В Раду прошли бы четыре партии, лидирует "Слуга" с падающим рейтингом – данные соцопросов

Партия "Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий украинцев, несмотря на то, что ее рейтинг падает. Следующие лидирующие позиции в партийном рейтинге занимают "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность".

Об этом заявил аналитик фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Андрей Сухарина. Такие данные были получены в ходе исследования его организацией совместно с Центром Разумкова в период с 14 по 19 августа, передает "Интерфакс-Украина".

"Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий, но при этом ее рейтинг постепенно уменьшается. Если в начале года она могла претендовать на 45% избирателей среди тех, кто определился и будут голосовать, то на сегодня этот показатель уже меньше 30%, но все равно она остается безоговорочным лидером", – сказал Сухарина.

По его словам, догоняют президентскую партию ОПЗЖ и ЕС, но с существенно меньшим рейтингом: соответственно, почти 22% и 16% избирателей среди тех, кто определился и будет голосовать.

Социологическое исследование было. Также в фонде "Деминициативы" отмечают два вида партий, которые различаются по возрасту избирателей и региону их проживания.

"У нас есть две противоположные – партия студентов и молодежи и партия пенсионеров. Ни для кого не секрет, что первая – это "Слуга народа". Шесть из 10 ее избирателей – это люди младше 40 лет, что много, так как в структуре электората больше старших людей. У ОПЗЖ противоположная картина, там семь из 10 избирателей – люди старше 50 лет. Среди остальных, за исключением "Батьківщини", нет таких сильных различий, зато есть в регионе проживания. У ЕС почти все избиратели живут на западе и в центре (до 85%), а у ОПЗЖ – на востоке и юге", – пояснил Сухарина.

Украинцы рассказали, за какие партии голосовали бы, если бы в ближайшую неделю состоялись выборы в ВРУ

Помимо этого, стоит отметить, что если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент бы прошли уже указанные партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", а также ВО "Батьківщина". Такие данные на основе соцопроса населения (3012 человек) с 8 по 15 августа приводит центр "Социальный мониторинг".

Согласно нему, за "Слугу народа" проголосовали бы 26,7% опрошенных среди тех, кто определился со своим выбором и намерен голосовать. Далее голоса опрошенных распределились так:

ОПЗЖ – 21,3%;

"Европейская солидарность" – 12,5%;

ВО "Батьківщина" – 9,8%;

"Сила и честь" – 4,9% опрошенных;

"Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 3,8%;

"Партия Шария" – 3,6%;

Радикальная партия Олега Ляшко – 3,3%;

Остальные же набрали меньше 3%.

Хотя немногие украинцы заявили, что вообще пошли бы на выборы в Верховную Раду, если бы они состоялись в ближайшее время. Так, 8,9% сказали, что безусловно нет, 7,3% – скорее нет, 36% – скорее да, 38,8% – безусловно да, 7,5% –не знают, а 1,5% отказались отвечать.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным социологов, абсолютное большинство украинцев выступает против решений президентского монобольшинства о продаже земли и легализации игорного бизнеса. В Верховную Раду гарантированно проходят четыре политические силы.