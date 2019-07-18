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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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В Раду проходят уже четыре партии – западные социологи

1.1т Читать материал на украинском

На внеочередных выборах 21 июля в Верховную Раду Украины проходят четыре партии. Примечательно, что партия Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" вплотную приблизилась к преодолению проходного барьера в 5%.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия), пишет 112.ua.

По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, которое было проведено 10-16 июля 2019 года и по величине выборки вошло в число крупнейших соцопросов в Украине за год, наибольшие шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: "Слуга народа" Дмитрия Разумкова (41,2%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (18,6%), "Европейская солидарность" Петра Порошенко (11,1%) и "Батьківщина" Юлии Тимошенко (7,1%).

Новости
Если избиратель Гриценко придет на выборы, "Гражданская позиция" пройдет в Раду – социолог

Выборы

Выборы

"5 канал"

Что касается "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко и Дмитрия Добродомова, то она имеет поддержку 4,6%. С учетом погрешности политсила имеет все шансы набрать необходимые 5%.

В Раду проходят уже четыре партии – западные социологи

У остальных партий статистика выглядит так: "Голос" Святослава Вакарчука – 4,4%, "Сила и Честь" Игоря Смешко – 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко – 2%, "Оппозиционный блок" Евгения Мураева, Александра Вилкула и Геннадия Кернеса – 1,9%, ВО "Свобода" Олега Тягнибока, Андрея Билецкого и Дмитрия Яроша – 1,7%, Партия Шария – 1,4%, Аграрная партия Украины Михаила Поплавского – 1,1%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам свежего опроса, проведенного Info Sapiens, на выборах в Верховную Раду проходят пять партий. Также выяснилось, почему социологи путают украинцев.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
Выборы в Раду: соцопросы и рейтинги
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
только у Партии Шария не 1,4%, а раз в 10 больше)
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