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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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В Раду проходят четыре партии: опрос показал неожиданный результат

8.5т Читать материал на украинском

Согласно свежим социологическим опросам, в Верховную Раду во время внеочередных выборов могут пройти четыре партии.

Лидерами стали "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", ВО "Батьківщина" и "Европейская солидарность". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 25 июня по 7 июля.

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Голоса среди опрошенных, которые определились с выбором, голоса распределились бы так:

48,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

14,1% – за партию "Оппозиционная платформа – "За Жизнь",

9,2% – за партию "Европейская Солидарность",

6,2% – за партию "Всеукраинское объединение "Батьківщина",

При этом шансы попасть в Раду все еще есть у партии "Голос", за которою готовы отдать голоса 4,4% и партии "Сила и Честь" – пока за нее собираются голосовать 4,1%.

В Раду проходят четыре партии: опрос показал неожиданный результат

Как сообщал OBOZREVATEL, и ранее лидером гонки была партия "Слуга народа". За нее готовы были голосовать 48,5% избирателей.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
Партия "Слуга народа" ВО Батьківщина Партия "Европейская солидарность" Партия Вакарчука "Голос" Партия "Сила и честь"
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