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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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В Раду проходят 5 партий: результаты свежего опроса

8.5т Читать материал на украинском

На внеочередных выборах в Верховную Раду могут пройти пять политических партий.

Об этом говорят результаты опроса, который провела компания Info Sapiens (бывшая GfK Ukraine).

Отмечается, что 57% взрослого населения Украины, скорее всего, пойдут голосовать 21 июля и оценивают вероятность участия в выборах на 7-10 по 10-балльной шкале.

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Согласно полученным данным в Раду проходят такие партии:

  • "Слуга народа" (43,4% опрошенных от тех, кто планирует прийти на выборы и 45,2% от тех, кто определился с выбором);

  • "Европейская солидарность" (9,7 % и 10,1%);

  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" (8,9% и 9,3%);

  • "Батьківщина" (8,1% и 8,4%);

  • "Голос" (7,6% и 7,9%).

Остальные партии набирают менее 5% голосов украинцев, которые определились с выбором.

В Раду проходят 5 партий: результаты свежего опроса

Скриншот

Опрос проведен методом личного интервью на дому у респондента. Выборка исследования составляет 880 человек в возрасте от 18 лет.

Компания Info Sapiens была создана 2018 году бывшими сотрудниками GfK Ukraine. Компания проводит полевые работы для GfK Ukraine и продолжает проект GfK Ukraine "Потребительские настроения".

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно свежим социологическим опросам, в Верховную Раду во время внеочередных выборов могут пройти четыре партии.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
Выборы в Раду: соцопросы и рейтинги Партия Вакарчука "Голос" Партия "Слуга народа" Партия "За життя" ВО Батьківщина Партия "Европейская солидарность"
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Сало Уронили
Сало Уронили
свин с плдсвинком-голосящим не пройдут
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