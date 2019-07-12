В Раду проходят 5 партий: результаты свежего опроса

На внеочередных выборах в Верховную Раду могут пройти пять политических партий.

Об этом говорят результаты опроса, который провела компания Info Sapiens (бывшая GfK Ukraine).

Отмечается, что 57% взрослого населения Украины, скорее всего, пойдут голосовать 21 июля и оценивают вероятность участия в выборах на 7-10 по 10-балльной шкале.

Согласно полученным данным в Раду проходят такие партии:

"Слуга народа" (43,4% опрошенных от тех, кто планирует прийти на выборы и 45,2% от тех, кто определился с выбором);

"Европейская солидарность" (9,7 % и 10,1%);

"Оппозиционная платформа - За жизнь" (8,9% и 9,3%);

"Батьківщина" (8,1% и 8,4%);

"Голос" (7,6% и 7,9%).

Остальные партии набирают менее 5% голосов украинцев, которые определились с выбором.

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Опрос проведен методом личного интервью на дому у респондента. Выборка исследования составляет 880 человек в возрасте от 18 лет.

Компания Info Sapiens была создана 2018 году бывшими сотрудниками GfK Ukraine. Компания проводит полевые работы для GfK Ukraine и продолжает проект GfK Ukraine "Потребительские настроения".

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно свежим социологическим опросам, в Верховную Раду во время внеочередных выборов могут пройти четыре партии.

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