В Раду проходит пять партий: "Гражданская позиция" на грани

Проходной барьер на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля преодолевают пять партий, а "Гражданская позиция" оказалась на грани прохождения. Ее планируют поддержать 4,3% тех, кто пойдет на выборы.
Об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения украинцев, проведенного в период с 29 июня по 7 июля компанией Research & Branding Group.
Подавляющее большинство жителей страны (77%) намерены принять участие в голосовании на выборах в ВРУ. В частности, точно будут голосовать 44% потенциальных избирателей, а еще 34% будут делать это скорее всего.
Выборы в ВРУ
Vlasno
Так, 44,8% тех, кто будет голосовать и определился с выбором, поддержат партию "Слуга народа", 9,6% — "Оппозиционную платформу — За жизнь", 8,4% — ВО "Батьківщина", 7,8% — политсилу "Голос" и 7% — "Европейскую солидарность".
Результаты исследования
Research & Branding Group.
Еще две партии имеют шанс преодолеть 5% барьер: это партия "Гражданская позиция" (4,3% тех, кто будет голосовать и определился с выбором) и "Сила и честь" (4,2%).
Как сообщал OBOZREVATEL,согласно предварительным социологическим опросам, предполагалось, что в Верховную Раду во время внеочередных выборов могут пройти четыре партии.
Ранее уже сообщалось, что партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко приблизилась к проходному барьеру в Верховную Раду.
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