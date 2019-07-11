В Раду проходит пять партий: "Гражданская позиция" на грани

Проходной барьер на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля преодолевают пять партий, а "Гражданская позиция" оказалась на грани прохождения. Ее планируют поддержать 4,3% тех, кто пойдет на выборы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения украинцев, проведенного в период с 29 июня по 7 июля компанией Research & Branding Group.

Подавляющее большинство жителей страны (77%) намерены принять участие в голосовании на выборах в ВРУ. В частности, точно будут голосовать 44% потенциальных избирателей, а еще 34% будут делать это скорее всего.

Выборы в ВРУ Vlasno

Так, 44,8% тех, кто будет голосовать и определился с выбором, поддержат партию "Слуга народа", 9,6% — "Оппозиционную платформу — За жизнь", 8,4% — ВО "Батьківщина", 7,8% — политсилу "Голос" и 7% — "Европейскую солидарность".

Результаты исследования Research & Branding Group.

Еще две партии имеют шанс преодолеть 5% барьер: это партия "Гражданская позиция" (4,3% тех, кто будет голосовать и определился с выбором) и "Сила и честь" (4,2%).

Как сообщал OBOZREVATEL,согласно предварительным социологическим опросам, предполагалось, что в Верховную Раду во время внеочередных выборов могут пройти четыре партии.

Ранее уже сообщалось, что партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко приблизилась к проходному барьеру в Верховную Раду.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся