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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Партия Порошенко взяла мажоритарный округ: кто прошел в Раду

2.7т Читать материал на украинском

Партия "Европейская Солидарность" победила в одном мажоритарном округе во Львовской области.

Как указано на сайте Центральной избирательной комиссии, переизбраться удалось народному депутату Николаю Княжицкому. Он победил на 116 округе (Железнодорожный и Шевченковские районы) во Львове.

По результатам обработки 97% бюллетеней, кандидат набрал 19,5 тысяч голосов. Николаю Княжицкому 51 год, он действующий народный депутат от фракции "Народного фронта". В парламенте возглавлял комитет по вопросам культуры и духовности. Был одним из основных авторов и лоббистов закона об украинском языке.

Николай Княжицкий

Николай Княжицкий

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Судя по предварительным данным, он является единственным мажоритарным кандидатом от "Европейской Солидарности", которому удалось одержать победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным обработки 93,29% протоколов, больше всего голосов получает партия "Слуга народа" – 43,14%. На втором месте расположилась "Оппозиционная платформа —За жизнь" с 13,05%. Третью позицию, вопреки прогнозам и данным экзит-полов, внезапно заняла ВО "Батьківщина", набрав 8,18% голосов избирателей. Соответствующие результаты опубликованы на сайте Центризбиркома.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Николай Княжицкий
Место
Украина Львов
Тег
Выборы 2019
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
За пять лет превратился из однотурового в статистическую погрешность.
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
цэ перемога, порохоботы теперь неделю будут рассказывать как они победили
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