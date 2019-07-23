Партия Порошенко взяла мажоритарный округ: кто прошел в Раду

Партия "Европейская Солидарность" победила в одном мажоритарном округе во Львовской области.

Как указано на сайте Центральной избирательной комиссии, переизбраться удалось народному депутату Николаю Княжицкому. Он победил на 116 округе (Железнодорожный и Шевченковские районы) во Львове.

По результатам обработки 97% бюллетеней, кандидат набрал 19,5 тысяч голосов. Николаю Княжицкому 51 год, он действующий народный депутат от фракции "Народного фронта". В парламенте возглавлял комитет по вопросам культуры и духовности. Был одним из основных авторов и лоббистов закона об украинском языке.

Николай Княжицкий

Судя по предварительным данным, он является единственным мажоритарным кандидатом от "Европейской Солидарности", которому удалось одержать победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным обработки 93,29% протоколов, больше всего голосов получает партия "Слуга народа" – 43,14%. На втором месте расположилась "Оппозиционная платформа —За жизнь" с 13,05%. Третью позицию, вопреки прогнозам и данным экзит-полов, внезапно заняла ВО "Батьківщина", набрав 8,18% голосов избирателей. Соответствующие результаты опубликованы на сайте Центризбиркома.

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