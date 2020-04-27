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27 апреля • обновлено в 18:18
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В Раду подали законопроект об амнистии

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В Верховной Раде Украины впервые с 2016 года зарегистрирован законопроект об амнистии осужденных.

Документ, поданный Кабинетом министров, зарегистрирован 27 апреля, сообщается на сайте парламента.

Впервые за 4 года: в Раду подали законопроект об амнистии

Текст проекта закона "Об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)" пока отсутствует.

"Передан на рассмотрение руководству", – сказано в карточке документа.

Впервые за 4 года: в Раду подали законопроект об амнистии

OBOZREVATEL писал ранее, что нардеп Алексей Гончаренко анонсировал регистрацию законопроекта об амнистии, который станет первым подобным документом с 2016 года.

По его словам, проект предусматривает досрочное освобождение 1 960 из 32 942 заключенных.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Верховная Рада Украины
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
предлагаю объявить мараторий на коменты и сутки не входить на этот ресурс с 20.00 сегодня 27.04 до 28.04. д0 20.00,за удаляемые коменты.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Сташинский Богдан, предлагаю банить троляк болотных. Могу делать это даже на волонтерских началах.
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