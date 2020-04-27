Впервые за 4 года: в Раду подали законопроект об амнистии

В Верховной Раде Украины впервые с 2016 года зарегистрирован законопроект об амнистии осужденных.

Документ, поданный Кабинетом министров, зарегистрирован 27 апреля, сообщается на сайте парламента.

Текст проекта закона "Об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)" пока отсутствует.

"Передан на рассмотрение руководству", – сказано в карточке документа.

OBOZREVATEL писал ранее, что нардеп Алексей Гончаренко анонсировал регистрацию законопроекта об амнистии, который станет первым подобным документом с 2016 года.

По его словам, проект предусматривает досрочное освобождение 1 960 из 32 942 заключенных.

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