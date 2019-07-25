В Раду от "Слуги народа" прошла кандидат, заступившаяся за террористов "ДНР"

По итогам голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду по 66 округу на Житомирщине в парламент проходит Татьяна Грищенко от "Слуги народа".

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК. Она получила 28,75% голосов, оторвавшись от ближайшего конкурента Виталия Журавского (самовыдвиженец) на 8%.

Грищенко известна тем, что общаясь с журналистом, усомнилась в том, что на Донбассе против украинской армии воюют террористы. Она имеет среднее специальное образование и временно не работает.

Татьяна Грищенко Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Грищенко, общаясь с журналистами, все же пришлось сознаться, что она работала няней у богатых людей. Однако налоги женщина не платила. От ответа на вопрос, считает ли она это нормальным, кандидат в парламентарии увильнула.

В первом туре президентских выборов Грищенко поддерживала политсилу одиозного Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь"

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