В Раду от "Слуги народа" идет тамада: кто он

В избирательном списке партии "Слуга народа" среди кандидатов оказался ведущий Игорь Кривошеев.

Как выяснилось, он еще работает тамадой. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Сергей Щербина.

"Завершая на сегодня тему списка Слуги народа не мог обойти вниманием #38 Игоря Кривошеева, представителя команды Зеленского в Ужгороде. Натурально тамада. И это не метафора. Профессиональный ведущий свадеб, с большим портфолио", — написал он.

Зеленский и Кривошеев Facebook Кривошеева

Игорь Кривошеев ведет свадьбу Facebook Кривошеева

Игорь Кривошеев Facebook Кривошеева

Кривошеев также раньше играл в КВН, был капитаном ужгородской команды "Тяп-ляп", принимал участие в юмористическом шоу "Лига смеха".

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.

Стало известно, что по мажоритарных округах от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.

Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

В избирательном списке партии также оказался Дмитрий Спивак, которого связывают с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

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