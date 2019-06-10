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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

В Раду от "Слуги народа" идет тамада: кто он

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В избирательном списке партии "Слуга народа" среди кандидатов оказался ведущий Игорь Кривошеев.

Как выяснилось, он еще работает тамадой. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Сергей Щербина.

"Завершая на сегодня тему списка Слуги народа не мог обойти вниманием #38 Игоря Кривошеева, представителя команды Зеленского в Ужгороде. Натурально тамада. И это не метафора. Профессиональный ведущий свадеб, с большим портфолио", — написал он.

Зеленский и Кривошеев

Зеленский и Кривошеев

Facebook Кривошеева

Игорь Кривошеев ведет свадьбу

Игорь Кривошеев ведет свадьбу

Facebook Кривошеева

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Игорь Кривошеев

Игорь Кривошеев

Facebook Кривошеева

Кривошеев также раньше играл в КВН, был капитаном ужгородской команды "Тяп-ляп", принимал участие в юмористическом шоу "Лига смеха".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.

  • Стало известно, что по мажоритарных округах от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.

  • Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

  • В избирательном списке партии также оказался Дмитрий Спивак, которого связывают с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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