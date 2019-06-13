В Раду от партии Зеленского собрался известный комик из "Лиги смеха": что известно

Украинский комик Сергей Сивохо стал кандидатом в депутаты от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа".
Об этом сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники. По данным издания, он будет баллотироваться по 49 мажоритарному округу (центр – город Константиновка Донецкой области).
Отметим, в данном округе Сивохо будет конкурировать с главой политсовета партии "Оппозиционный блок" Борисом Колесниковым. Последний руководит предприятием "АПК-Инвест" под Константиновкой.
Напомним, Сергей Сивохо родом из Донецка. Юмористическую карьеру начал в "Клубе веселых и находчивых", участвовал в донецкой команде "ДПИ", а также в сборной "Дрим-Тим", "Сборная СНГ" и других.
После этого, в 2000-х, вел несколько телевизионных шоу, в частности, "Как стать звездой", "Скрытая камера" на 1+1, также был творческим продюсером программы "Большая разница по-украински".
Позже стал членом жюри в юмористическом проекте "Квартала 95" "Лига смеха". Является совладельцем и продюсером "Мега-радио", также на нем был радиоведущим.
Сергей Сивохо на "Лиге смеха" (крайний слева)
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Как сообщал OBOZREVATEL:
7 июня была названа первая пятерка списка партии "Украинская стратегия" премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Туда вошел глава правительства, Лилия Гриневич, Александр Саенко, Эмине Джаппарова и Евгений Нищук.
8 июня свою команду для похода на выборы представила партия Святослава Вакарчука "Голос". В ней оказались он сам, Юлия Клименко, Кира Рудик, Ярослав Железняк, Александра Устинова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергей Рахманин, Соломия Бобровская и Ольга Стефанишина.
В этот же день на партийном съезде был обнародован список "Силы и Чести" Игоря Смешко. В него попали глава политсилы, Елена Сотник, Рефат Чубаров, Иванна Мирошниченко, Владимир Замана, Ольга Романюк, Андрей Гайдуцкий, Ирина Сысоенко, Владимир Тимошенко и Анатолий Макаренко.
Что касается "Самопомочі" Андрея Садового, то ее первая десятка выглядит так: Андрей Садовый, Ольга Квасницкая, Александра Дрик, Татьяна Бедняк, Оксана Сыроид, Александр Фидрин, Олег Березюк, Николай Кмить, Татьяна Острикова и Ольга Бабий.
Также 8 июня была представлена команда партии "Сила права": Андрей Сенченко, Александр Данилюк, Владимир Василенко, Юлия Бурковская, Анатолий Полях.
9 июня решающий съезд провела партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская Солидарность". В первую десятку вошли он сам, Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Михаил Забродский, София Федина, Мустафа Джемилев, Яна Зинкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Иванна Климпуш-цинцадзе.
Также 9 июня были представлены члены партии "Слуга народа". В первую двадцатку политсилы вошли Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия, Галина Янченко, Михаил Федоров, Александр Корниенко, Анастасия Красносельская, Александр Ткаченко, Жан Беленюк, Сергей Бабак, Владислав Криклий, Елена Шуляк, Дмитрий Наталуха, Елизавета Ясько, Алексей Воржель, Андрей Герус, Михаил Радуцкий, Денис Монастырский и Даниил Гетьманцев.
Националистические организации "Национальный корпус", "Правый сектор" и "Свобода" объявили об объединении для совместного похода на парламентские выборы 21 июля. Они также обнародовали совместный список.
10 июня партия "Батьківщина" провела съезд, на котором огласила свою команду, с которой идет на выборы.
Тогда же список партии был представлен лидером "Гражданской позиции" Анатолием Гриценко.
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