В Раду от партии Зеленского собрался известный комик из "Лиги смеха": что известно

Украинский комик Сергей Сивохо стал кандидатом в депутаты от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники. По данным издания, он будет баллотироваться по 49 мажоритарному округу (центр – город Константиновка Донецкой области).

Отметим, в данном округе Сивохо будет конкурировать с главой политсовета партии "Оппозиционный блок" Борисом Колесниковым. Последний руководит предприятием "АПК-Инвест" под Константиновкой.

Напомним, Сергей Сивохо родом из Донецка. Юмористическую карьеру начал в "Клубе веселых и находчивых", участвовал в донецкой команде "ДПИ", а также в сборной "Дрим-Тим", "Сборная СНГ" и других.

После этого, в 2000-х, вел несколько телевизионных шоу, в частности, "Как стать звездой", "Скрытая камера" на 1+1, также был творческим продюсером программы "Большая разница по-украински".

Позже стал членом жюри в юмористическом проекте "Квартала 95" "Лига смеха". Является совладельцем и продюсером "Мега-радио", также на нем был радиоведущим.

Сергей Сивохо на "Лиге смеха" (крайний слева) Скрин видео

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