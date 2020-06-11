В Раду официально приняли нового "слугу народа" вместо Ткаченко

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Дениса Маслова.

Он пополнил ряды фракции "Слуги народа" в Раде вместо Александра Ткаченко, которого недавно назначили министром культуры и информационной политики. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что Верховная Рада Украины своим постановлением досрочно прекратила полномочия Ткаченко, избранного на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от "СН" в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

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"Следовательно, комиссия признала избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Маслова Дениса Вячеславовича", – говорится в сообщении.

В ЦИК подчеркнули, что Маслов родился в 1983 году, он имеет высшее образование и является директором ООО "Авин Трейд", проживает в Днепре. Членом политической партии "Слуга народа" его было включено в ее избирательный список под №138.

Денис Маслов most-dnepr.info

Как сообщал OBOZREVATEL, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что после назначения Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики, его место в ВРУ займет юрист и экс-судья Денис Маслов.