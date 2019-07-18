Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

В Раду могут прорваться семь партий: названы лидеры

1.2т Читать материал на украинском

На внеочередных выборах в Верховную Раду могут пройти семь политических партий.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Согласно данным, больше всего голосов получает президентская партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями и 38,2% всех опрошенных.

Новости
Выборы в Раду-2019: нарушения и скандалы

Также преодолевают 5%-й проходной барьер партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,5% определишься и 7,9% всех опрошенных), партия "Европейская солидарность" (7,7% и 5,7% соответственно), ВО "Батькивщина" (6,9% и 5,1%) и партия "Голос" (5,9% и 4,6%).

Кроме того, попасть в Раду могут партия "Сила и честь", которую готовы поддержать 3,8% определишься и 2,9% всех респондентов, и "Оппозиционный блок" с поддержкой 3,1% и 2,4% соответственно.

Рейтинг других политсил набирает менее 3%.

Верховная Рада

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, социологическая служба Центра Разумкова опубликовала результаты исследования, которые показали проходимость партий в парламент.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
Выборы в Раду: соцопросы и рейтинги Партия "Слуга народа" Партия Вакарчука "Голос" Партия "Европейская солидарность" ВО Батьківщина Оппозиционный блок Партия "Сила и честь"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
каратель свидомитов
каратель свидомитов
а если учесть что у партии шария минимум 11%, никаких псов в раду не войдет)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel