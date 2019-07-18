В Раду могут прорваться семь партий: названы лидеры

На внеочередных выборах в Верховную Раду могут пройти семь политических партий.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Согласно данным, больше всего голосов получает президентская партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями и 38,2% всех опрошенных.

Также преодолевают 5%-й проходной барьер партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,5% определишься и 7,9% всех опрошенных), партия "Европейская солидарность" (7,7% и 5,7% соответственно), ВО "Батькивщина" (6,9% и 5,1%) и партия "Голос" (5,9% и 4,6%).

Кроме того, попасть в Раду могут партия "Сила и честь", которую готовы поддержать 3,8% определишься и 2,9% всех респондентов, и "Оппозиционный блок" с поддержкой 3,1% и 2,4% соответственно.

Рейтинг других политсил набирает менее 3%.

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, социологическая служба Центра Разумкова опубликовала результаты исследования, которые показали проходимость партий в парламент.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!