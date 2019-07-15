В Раду могут пройти пять партий: список лидеров изменился

На внеочередных выборах в Верховную Раду в парламент могут пройти пять политических партий.

Об этом свидетельствуют результаты социсследования социологической службы Центра Разумкова.

Так, лидером остается президентская партия "Слуга народа" (31,8% всех респондентов и 41,5% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился с выбором).

Далее идет политсила "Оппозиционная платформа – За жизнь", за которую готовы проголосовать соответственно 9,7% и 12,5%. Партию Святослава Вакарчука "Голос" готовы поддержать соответственно 7% и 8,8%.

За партию пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" готовы проголосовать 6,1% и 8,3%. И за ВО "Батькивщина" – соответственно 6,1% и 7%.

Также с учетом статистической погрешности на грани прохождения в Раду находятся партии "Сила и честь", за которую готовы проголосовать 3,7% и 4,6% опрошенных (соответственно), и "Оппозиционный блок" с поддержкой 3,% и 3,8% (соответственно).

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Info Sapiens (бывшая GfK Ukraine) провела опрос, согласно которому на внеочередных выборах в Верховную Раду могут пройти пять политических партий.

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