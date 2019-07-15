Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

В Раду могут пройти пять партий: список лидеров изменился

3.1т Читать материал на украинском

На внеочередных выборах в Верховную Раду в парламент могут пройти пять политических партий.

Об этом свидетельствуют результаты социсследования социологической службы Центра Разумкова.

Так, лидером остается президентская партия "Слуга народа" (31,8% всех респондентов и 41,5% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился с выбором).

Новости
Выборы в Раду: список партий, рейтинги, когда и как проголосовать

Далее идет политсила "Оппозиционная платформа – За жизнь", за которую готовы проголосовать соответственно 9,7% и 12,5%. Партию Святослава Вакарчука "Голос" готовы поддержать соответственно 7% и 8,8%.

За партию пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" готовы проголосовать 6,1% и 8,3%. И за ВО "Батькивщина" – соответственно 6,1% и 7%.

Также с учетом статистической погрешности на грани прохождения в Раду находятся партии "Сила и честь", за которую готовы проголосовать 3,7% и 4,6% опрошенных (соответственно), и "Оппозиционный блок" с поддержкой 3,% и 3,8% (соответственно).

Верховная Рада

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Info Sapiens (бывшая GfK Ukraine) провела опрос, согласно которому на внеочередных выборах в Верховную Раду могут пройти пять политических партий.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
Партия Вакарчука "Голос" Партия "Слуга народа" Партия "За життя" Партия "Европейская солидарность" ВО Батьківщина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
16
7
Смешно
1
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
...
...
не надо бабушку лохматить.электорат разберется.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel