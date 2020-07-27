В Раду могут пройти четыре партии: кто останется за бортом

Политика 11:45, 27.07.2020 Обновлено: 12:29, 27.07.2020

Четыре партии прошли бы в Верховную Раду, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье.

Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", список возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 27,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

При этом за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" проголосовали бы 15,5% определившихся украинцев, за "Европейскую солидарность" – 14,3%, а за "Батьківщину" – 10%.

Остальные партии не преодолели бы проходной барьер:

  • Радикальная партия – 4%,

  • "Сила і честь" – 3,5%,

  • партия Шария – 3,4%,

  • ВО "Свобода" – 3,3%,

  • "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана – 2,8%,

  • "Голос" – 2,4%,

  • УДАР – 1,5%,

  • "Гражданская позиция" – 1,3%,

  • "Самопоміч" – 1%.

В ходе исследования методом личного интервью было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

ratinggroup.ua
ratinggroup.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, за Владимира Зеленского на выборах президента готовы проголосовать только треть украинцев.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Генерал Забродский: разговорами о наступлении РФ Украину принуждают к уступкам по Крыму

В Азовском море на глазах у людей погибла девушка: никто не бросился спасать. Видео 18+

В Запорожье умер жестоко избитый воин "Азова"

Папа Римский поддержал прекращение огня на Донбассе

В Киеве полицейский на Infiniti напал на людей. Видео