В Раду могут пройти четыре партии: кто останется за бортом

Четыре партии прошли бы в Верховную Раду, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье.

Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", список возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 27,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

При этом за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" проголосовали бы 15,5% определившихся украинцев, за "Европейскую солидарность" – 14,3%, а за "Батьківщину" – 10%.

Остальные партии не преодолели бы проходной барьер:

Радикальная партия – 4%,

"Сила і честь" – 3,5%,

партия Шария – 3,4%,

ВО "Свобода" – 3,3%,

"Украинская стратегия" Владимира Гройсмана – 2,8%,

"Голос" – 2,4%,

УДАР – 1,5%,

"Гражданская позиция" – 1,3%,

"Самопоміч" – 1%.

В ходе исследования методом личного интервью было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

ratinggroup.ua

ratinggroup.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, за Владимира Зеленского на выборах президента готовы проголосовать только треть украинцев.