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11 декабря • обновлено в 12:23
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"Махач!" В Раде жестко подрались нардепы: видео

1.9т
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В Верховной Раде Украины произошла жесткая драка между народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданцом и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко.

Момент жесткой потасовки опубликовал на своей странице в Facebook главный специалист Кабинета министров Украины Андрей Якобчук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Такого махача Верховная Рада давно не видела!" – прокомментировал он жуткие кадры.


Драка в Верховной Раде

Драка в Верховной Раде

Скриншот видео

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Как пишет "РБК-Украина", драка произошла после заседания комитета парламента по вопросам аграрной политики. Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук сообщила, что свободовцы пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

"Здесь присутствовали активисты и присутствовали представители ассоциаций фермерских хозяйств. Юлия Тимошенко предложила проголосовать за снятие с рассмотрения в общем данного проекта. Сольский (Николай, глава аграрного комитета Рады. – Ред.) не пошел на такое голосование и предложил перенести рассмотрение проекта на 12 декабря. Это не понравилось активистам и они таким невербальным способом давили и пытались довести мнение Тимошенко до господина Сольского", – сказала Верещук.

"Активисты подошли к руководителю комитета и пытались где-то дожать свою позицию. Председатель комитета же не может применять физическую силу", – добавила она.

Новость обновляется.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Андрей Богданец
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа ВО Свобода
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Красавцы, прям Европа, сразу чувствуется!
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Цеевропа
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